Разбор слова по составу. пешеходы
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Разбор слова по составу. пешеходы
Ответ(ы):
Гость:
Пешеходы Два корня - "пеш" и "ход", соединительная "е", окончание "ы", основа "пешеход" Пешеходы - ходить пешком, пеший ход, поэтому здесь два корня
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