Шыгарма Кыс кереметы
Қазақ тiлi
Шыгарма Кыс кереметы
Ответ(ы):
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Қыс келді. Күн суытты.Даланың бәрі ақ кілемге оранған. Ағаштың бетінде қар жамылған. Адамдар қалың киінген. Балалар қолғаптарын киіп,аққала соғып жатыр. Қыс мезгілі керемет мезгіл.
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