Антонимы к словам:печной,дрожащий,плачущий,тихий,лживый ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ

Русский язык
Антонимы к словам:печной,дрожащий,плачущий,тихий,лживый ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Печной-газовый , дрожащий-стойкий, плачущий-радостный,тихий-громкий, лживый-правдивый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Списать слова,раскрыть скобки,рядом записать проверочное слово(где это возможно) Лю(д,т)ський,фу(д,т)больний,боро(д,т)ьба),бере(г,х)ти,ски(б,п)ка,в...
Ответить
Алгебра
Решите методом подстановки сеситему уравнений: 1) x - y =3 x + 2y = 9 2) y{2} - х = 14 х - y = -2
Ответить
Математика
9:3\4 пожалуйста помогите!!!
Ответить
Другие предметы
плиз помогите отметь правильные высказывания какие особенности строения рыб 1.н??личие большого числа зуб 2.наличие плавников 3.обтекаемая фо...
Ответить
Русский язык
Нужно буквы которые обозначают глухие парные согласные звуки в слове электростанция
Ответить