Антонимы к словам:печной,дрожащий,плачущий,тихий,лживый ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ
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Антонимы к словам:печной,дрожащий,плачущий,тихий,лживый ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ
Ответ(ы):
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Печной-газовый , дрожащий-стойкий, плачущий-радостный,тихий-громкий, лживый-правдивый.
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