Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
У=(х-4)⁴ постройте пожалуйста график,решите
Алгебра
У=(х-4)⁴ постройте пожалуйста график,решите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот график этой функции:
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Окружающий мир
Что делается в городе Гаджиево для охраны воздуха?
Ответить
Физика
Найти массу воды.V=10л
Ответить
Математика
К числу 8прибавит разность чисел 75 и70. разность чисел 13и4 увеличить на 20
Ответить
Алгебра
Углы полученые при пересечение двух прямых относятся как 2:3 Найти эти углы
Ответить
Биология
Транспорт речовин у комах
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск