Углы полученые при пересечение двух прямых относятся как 2:3 Найти эти углы
Алгебра
Углы полученые при пересечение двух прямых относятся как 2:3 Найти эти углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 вот така аааа 55 щщ
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