У книжці 96 сторінок. Лесик прочитав уже 5\8 всієї книги. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

Математика
У книжці 96 сторінок. Лесик прочитав уже 5\8 всієї книги. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?
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Гость:
Нужно 96:8•5=12•5=60
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