У крестьянина были две лошади одну лошадь он купил за 4 года назад ей было тогда 8 л??т другу лошадь он купил три года назад ей тогда было 5 лет на сколько лет одна лошадь моложе другой

Математика

У крестьянина были две лошади одну лошадь он купил за 4 года назад ей было тогда 8 л??т другу лошадь он купил три года назад ей тогда было 5 лет на сколько лет одна лошадь моложе другой

Автор: Гость