У крестьянина были две лошади одну лошадь он купил за 4 года назад ей было тогда 8 л??т другу лошадь он купил три года назад ей тогда было 5 лет на сколько лет одна лошадь моложе другой
Математика
У крестьянина были две лошади одну лошадь он купил за 4 года назад ей было тогда 8 л??т другу лошадь он купил три года назад ей тогда было 5 лет на сколько лет одна лошадь моложе другой
Ответ(ы):
Гость:
8+4=12 лет 1 лошади 5+3=8 лет 2 лошади 12-8=4 (на 4 года 2 лошадь моложе 1)
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