Сделайте синтаксический разбор первого предложения. Предложение: Звёзды ясные, ??вёзды прекрасные, Нашептали цветами сказки чудные, Лепестки улыбнулись атласные, Задрожали листы изумрудные.

Русский язык
Сделайте синтаксический разбор первого предложения. Предложение: Звёзды ясные, ??вёзды прекрасные, Нашептали цветами сказки чудные, Лепестки улыбнулись атласные, Задрожали листы изумрудные.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(что?)звёзды-сущ, 1 скл., и.п. (какие?) ясные-прил.,мн.ч. ( какие?) прекрасные-прил., мн.ч.
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