Словосочетание глагол+сущ для описания зимней погоды
Русский язык
Словосочетание глагол+сущ для описания зимней погоды
Ответ(ы):
Гость:
Дышать (надышаться) воздухом, смотреть в небо, заглядеться небом, любоваться небом, наслаждаться воздухом, кружатся в воздухе, спускались с неба, падали с неба, сверкают в воздухе, светит в небе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Художники сделали зарисовки в 4 городах. В каждом городе они использовали половин?? имеющихся у них листов бумаги. После посещения четвертого город...
Математика
Помогите пожалуйста сократить дробь:11/22 и решать уравнение:(x-3 2/3):15+4 11/12=5 5/36. Заранее спасибо!
Математика
6 чайных ложек стоит 60 р. ,а 2 столовые-столько, сколько 4 чайные. Сколько стоит одна ??толовая ложка.