Художники сделали зарисовки в 4 городах. В каждом городе они использовали половин?? имеющихся у них листов бумаги. После посещения четвертого города у них осталось 2 листа.Сколько листов бумаги было перед началом работы?
Математика
Художники сделали зарисовки в 4 городах. В каждом городе они использовали половин?? имеющихся у них листов бумаги. После посещения четвертого города у них осталось 2 листа.Сколько листов бумаги было перед началом работы?
Ответ(ы):
Гость:
2*2=4 листа было до посещения 4-го города 4*2=8 листов, до посещения 3-го города 8*2=16л до посещения 2-го города 16*2=32л было всего в начале
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