Художники сделали зарисовки в 4 городах. В каждом городе они использовали половин?? имеющихся у них листов бумаги. После посещения четвертого города у них осталось 2 листа.Сколько листов бумаги было перед началом работы?

Математика

Художники сделали зарисовки в 4 городах. В каждом городе они использовали половин?? имеющихся у них листов бумаги. После посещения четвертого города у них осталось 2 листа.Сколько листов бумаги было перед началом работы?

Автор: Гость