У кролика черная пигментация шерсти доминирует над белой

Биология
У кролика черная пигментация шерсти доминирует над белой
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Гость:
Ооо, недавно что-то такое решали.. 
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