У мальчика 4 группа крови,а у его сестры-1.Каковы группы крови у их родителей?
Биология
У мальчика 4 группа крови,а у его сестры-1.Каковы группы крови у их родителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-ая так как надо найти среднее арифмитическое число
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