У мальчика 4 группа крови,а у его сестры-1.Каковы группы крови у их родителей?

Биология
У мальчика 4 группа крови,а у его сестры-1.Каковы группы крови у их родителей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-ая так как надо найти среднее арифмитическое число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди и Подчеркни слова в которых количество букв и звуков Неверная Елка береза л??сток
Ответить
Литература
Какая грусть! Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли Опять серебряные змеи Через сугробы поползли. Что за "серебряные змеи через сугробы поп...
Ответить
Английский язык
Помогите есть фотка)))
Ответить
Русский язык
Слагаемое+Слагаемое= __________ Помогите с кроссвордом! В ответе должно быть 5 букв.
Ответить
Математика
200 кг равен сколько граммов?
Ответить