У морской свинки курчавая шерсть доминирует над гладкой, а черная окраска-над бел??й.Какое расщепление по фенотипу можно ожидать,если скрестить между собой гибридов,полученных от скрещивания гомозиготной белой курчавой самки с ...

Биология

У морской свинки курчавая шерсть доминирует над гладкой, а черная окраска-над бел??й.Какое расщепление по фенотипу можно ожидать,если скрестить между собой гибридов,полученных от скрещивания гомозиготной белой курчавой самки с гомозиготным черным гладким самцом?

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