У морской свинки курчавая шерсть доминирует над гладкой, а черная окраска-над бел??й.Какое расщепление по фенотипу можно ожидать,если скрестить между собой гибридов,полученных от скрещивания гомозиготной белой курчавой самки с ...
Биология
У морской свинки курчавая шерсть доминирует над гладкой, а черная окраска-над бел??й.Какое расщепление по фенотипу можно ожидать,если скрестить между собой гибридов,полученных от скрещивания гомозиготной белой курчавой самки с гомозиготным черным гладким самцом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, что мой почерк Вам понятен. P.S. В решетке Пеннета надо еще подписать фенотипы. Извиняюсь, что забыла про это.
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