У прямокутнику одна сторона дорівнює 238 мм, ф інша становить 1 ціла 7-17 першої. Знайдіть периметр прямокутника.

Математика
У прямокутнику одна сторона дорівнює 238 мм, ф інша становить 1 ціла 7-17 першої. Знайдіть периметр прямокутника.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 ціла 7-17 = 24/17 значить друга сторона = (24/17)*238 мм = 5712/17=336мм Периметр прямокутника=сумі довжин усіх сторін. Оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні, значить  Периметр прямокутника = 238 мм + 238 мм + 336мм+336мм= 1148 мм
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