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0,82•15 деленный на 1-0,4
Математика
0,82•15 деленный на 1-0,4
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Гость:
(0.82*15):(1-0.4)=12.3:0.6=20.5
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