9. Саша, Маша, Андрей, Витя, Боря и Гриша живут в многоэтажном доме. Витя живет выше Гриши. Андрей – ниже Саши. Боря выше Вити, но ниже Маши. Саша – ниже Маши и Бори. Кто живёт выше остальных?

Информатика
9. Саша, Маша, Андрей, Витя, Боря и Гриша живут в многоэтажном доме. Витя живет выше Гриши. Андрей – ниже Саши. Боря выше Вити, но ниже Маши. Саша – ниже Маши и Бори. Кто живёт выше остальных?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маша живет выше всех. Думаю, расписывать не надо, почему.
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