9. Саша, Маша, Андрей, Витя, Боря и Гриша живут в многоэтажном доме. Витя живет выше Гриши. Андрей – ниже Саши. Боря выше Вити, но ниже Маши. Саша – ниже Маши и Бори. Кто живёт выше остальных?

Информатика

9. Саша, Маша, Андрей, Витя, Боря и Гриша живут в многоэтажном доме. Витя живет выше Гриши. Андрей – ниже Саши. Боря выше Вити, но ниже Маши. Саша – ниже Маши и Бори. Кто живёт выше остальных?

Автор: Гость