Объясните, почему следующие предложения не являются высказываниями. 1) Какого цвета этот дом? 2) Число Х не превосходит единицы. 3) 4Х+3. 4) Посмотрите в окно. 5) Пейте томатный сок! 6) Эта тема скучна. 7) Рикки Мартин...

Информатика
Объясните, почему следующие предложения не являются высказываниями. 1) Какого цвета этот дом? 2) Число Х не превосходит единицы. 3) 4Х+3. 4) Посмотрите в окно. 5) Пейте томатный сок! 6) Эта тема скучна. 7) Рикки Мартин-самый популярный певец. 8) Вы были в театре?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите пожалуйста с номером 3,срочно надо
Ответить
Биология
Почему растения неужно поливать отстоявшиеся водой
Ответить
Алгебра
Доказать тождество: (a+b)²(a-b)-2ab(b-a)-6ab(a-b)=(a-b)³
Ответить
Английский язык
Пожалуйста напишите по английскому 10 предложений present simply. 10 предложений present continuous. Срочно
Ответить
Литература
"Описание быта и нравов обитателей уездного городка"По комедии Гоголя,Ревизор!Помогите пожалуйста
Ответить