Пожалуйста напишите по английскому 10 предложений present simply. 10 предложений present continuous. Срочно

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Пожалуйста напишите по английскому 10 предложений present simply. 10 предложений present continuous. Срочно
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