Доказать тождество: (a+b)²(a-b)-2ab(b-a)-6ab(a-b)=(a-b)³

Алгебра
Доказать тождество: (a+b)²(a-b)-2ab(b-a)-6ab(a-b)=(a-b)³
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(a+b)^2(a-b)+2ab(a-b)-6ab(a-b)=(a-b)^2 (a-b)(a^2+2ab+b^2+2ab-6ab)=(a-b)^3 (a-b)(a^2-2ab+b^2)=(a-b)^3 (a-b)^3=(a-b)^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста напишите по английскому 10 предложений present simply. 10 предложений present continuous. Срочно
Ответить
Литература
"Описание быта и нравов обитателей уездного городка"По комедии Гоголя,Ревизор!Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите вставьте пропущенные цифры 3? 25? 9? +7? 84? 6 ? 50? 108 ^^^^^^^^^^ 50? 1? 42 -? 368? 7 ? 72? 30?
Ответить
Русский язык
Найдите слово,где рядом находятся два гласных звука:а)баю-бай;б)сауна;с)армия;д)аллея
Ответить
Математика
-куда ты так спешишь? -На поезд, который отправляется в 6 часов. -Сколько ещё минут осталось до отправления? -50 минут назад с 3 часов прошл...
Ответить