Доказать тождество: (a+b)²(a-b)-2ab(b-a)-6ab(a-b)=(a-b)³
Алгебра
Доказать тождество: (a+b)²(a-b)-2ab(b-a)-6ab(a-b)=(a-b)³
Ответ(ы):
Гость:
(a+b)^2(a-b)+2ab(a-b)-6ab(a-b)=(a-b)^2 (a-b)(a^2+2ab+b^2+2ab-6ab)=(a-b)^3 (a-b)(a^2-2ab+b^2)=(a-b)^3 (a-b)^3=(a-b)^3
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