У продавца осталось 840 пачек чёрного чая,а зелёного-в 3 раза меньше.На сколько боль??е осталось пачек черного чая,чем зелёного?
Математика
У продавца осталось 840 пачек чёрного чая,а зелёного-в 3 раза меньше.На сколько боль??е осталось пачек черного чая,чем зелёного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 840 : 3 = 280(пач) осталось зеленого чая 2) 840 - 280 = 560(пач) на столько черного чая больше чем зеленого Ответ: на 560 пачек.
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