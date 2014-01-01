У ричковый порт доставылы 24168 т пшеныци,усю пшеныцю вывантажылы за 4 дни,кожного дня поривну,третину пшеныци,яку вывантажылы першого дня,видправылы до млына,скилькы пшеныци видправылы до млына

Математика

У ричковый порт доставылы 24168 т пшеныци,усю пшеныцю вывантажылы за 4 дни,кожного дня поривну,третину пшеныци,яку вывантажылы першого дня,видправылы до млына,скилькы пшеныци видправылы до млына

Автор: Гость