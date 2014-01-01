У ричковый порт доставылы 24168 т пшеныци,усю пшеныцю вывантажылы за 4 дни,кожного дня поривну,третину пшеныци,яку вывантажылы першого дня,видправылы до млына,скилькы пшеныци видправылы до млына

Математика
У ричковый порт доставылы 24168 т пшеныци,усю пшеныцю вывантажылы за 4 дни,кожного дня поривну,третину пшеныци,яку вывантажылы першого дня,видправылы до млына,скилькы пшеныци видправылы до млына
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24168 : 4 = 6042 т пшеницы выгружали каждый день6042 х 1/3 = 2014 т пшеницы отправили на мельницу

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Определите радиус круга площадь которого равна: 78,5дм квадратных
Ответить
Математика
Выполни действия 3целых1/3÷2/3×1/5
Ответить
Литература
Кто чаще всего становится героем басен?А кого обычно касается вывод из басни?
Ответить
Математика
Книга стоит 120 рублей 20 копеек она в 4 раза дороже блокнота. сколько стоит блокнот
Ответить
Алгебра
Ребенок родился, когда отцу было 32 года.Сколько лет отцу, если в данное время сум??а их возрастов 50 дет?
Ответить