У ричковый порт доставылы 24168 т пшеныци,усю пшеныцю вывантажылы за 4 дни,кожного дня поривну,третину пшеныци,яку вывантажылы першого дня,видправылы до млына,скилькы пшеныци видправылы до млына
Математика
У ричковый порт доставылы 24168 т пшеныци,усю пшеныцю вывантажылы за 4 дни,кожного дня поривну,третину пшеныци,яку вывантажылы першого дня,видправылы до млына,скилькы пшеныци видправылы до млына
Ответ(ы):
Гость:
24168 : 4 = 6042 т пшеницы выгружали каждый день6042 х 1/3 = 2014 т пшеницы отправили на мельницу
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