Кто чаще всего становится героем басен?А кого обычно касается вывод из басни?
Литература
Кто чаще всего становится героем басен?А кого обычно касается вывод из басни?
Ответ(ы):
Гость:
Чаще всего героями басни являются животные! Вывод касается людей! Взять например басню Крылова "Слон и Моська": Пускай же говорят собаки: «Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!» Крылов же с присущей ему остротой сумел показать, насколько смешны и нелепы усилия маленькой Моськи и в то же время, насколько глупы окружающие её собаки, принимающие хитрость за чистую монету.
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