Площадь правильного шестиугольника описанного около окружности с радиусом 6см
Геометрия
Площадь правильного шестиугольника описанного около окружности с радиусом 6см
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как вы думаете,почему А.И. Куприн опубликовал рассказ "Чудесный доктор" с подзагол??вком "Истинное происшествие"??? ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ СРО...
Информатика
Для передачи секретного сообщения используется код ,состоявший из прописных букв русского алфавита от 《К》до 《Ф》включительно .При этом все буквы...
Математика