Площадь правильного шестиугольника описанного около окружности с радиусом 6см

Геометрия
Площадь правильного шестиугольника описанного около окружности с радиусом 6см
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