Книга стоит 120 рублей 20 копеек она в 4 раза дороже блокнота. сколько стоит блокнот
Математика
Книга стоит 120 рублей 20 копеек она в 4 раза дороже блокнота. сколько стоит блокнот
Ответ(ы):
Гость:
1)120:4=30(рубл.) 2)20:4=5(коп.) Ответ:блокнот стоит 30 рублей,5 копеек
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