У Сизифа есть кучка из 2015 камней, которую он хочет разделить на 2015 кучек по одному ??амню. За одну операцию он может разбить любую из имеющихся кучек на две ` но если эти две кучки не одинаковые, то Сизиф платит штраф в 1 р...
Математика
У Сизифа есть кучка из 2015 камней, которую он хочет разделить на 2015 кучек по одному ??амню. За одну операцию он может разбить любую из имеющихся кучек на две ` но если эти две кучки не одинаковые, то Сизиф платит штраф в 1 рубль. Какой наименьший штраф ему придется заплатить?
Ответ(ы):
Гость:
259 рублей. Надо расписать разделение этих кучек: из 2015 получаем 1007 и 1008 из 1007, получаем 504 и 503, а из 1008, получаем 504 и 504. и так до самого конца делай и потом посчитай количество нечетных кучек и получишь 259
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