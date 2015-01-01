У Сизифа есть кучка из 2015 камней, которую он хочет разделить на 2015 кучек по одному ??амню. За одну операцию он может разбить любую из имеющихся кучек на две ` но если эти две кучки не одинаковые, то Сизиф платит штраф в 1 р...

Математика

У Сизифа есть кучка из 2015 камней, которую он хочет разделить на 2015 кучек по одному ??амню. За одну операцию он может разбить любую из имеющихся кучек на две ` но если эти две кучки не одинаковые, то Сизиф платит штраф в 1 рубль. Какой наименьший штраф ему придется заплатить?

Автор: Гость