У совы закончились перья для письма, и она отправилась на соседнее озеро, где живу?? 16 гусей и 14 лебедей. Каждая птица отдала Сове одинак. кол-во перьев, причем гусиных оказалось у Совы на 44 больше, чем лебединых. Сколько гу...

Математика

У совы закончились перья для письма, и она отправилась на соседнее озеро, где живу?? 16 гусей и 14 лебедей. Каждая птица отдала Сове одинак. кол-во перьев, причем гусиных оказалось у Совы на 44 больше, чем лебединых. Сколько гусиных и сколько лебединых перьев принесла Сова домой?

Автор: Гость