У совы закончились перья для письма, и она отправилась на соседнее озеро, где живу?? 16 гусей и 14 лебедей. Каждая птица отдала Сове одинак. кол-во перьев, причем гусиных оказалось у Совы на 44 больше, чем лебединых. Сколько гу...
Математика
У совы закончились перья для письма, и она отправилась на соседнее озеро, где живу?? 16 гусей и 14 лебедей. Каждая птица отдала Сове одинак. кол-во перьев, причем гусиных оказалось у Совы на 44 больше, чем лебединых. Сколько гусиных и сколько лебединых перьев принесла Сова домой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит 16x-14x=44 x=22 значит гусиных перьев 16*22=352 а лебединых 14*22=308
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