Учащихся трех классов посадили деревья , 1 школа посадила 2,5(дробь) 2 школа посад??ла 6,25 (дробь) 3 школа посадила неизвестно .1 школа посадила 100 деревьев
Математика
Учащихся трех классов посадили деревья , 1 школа посадила 2,5(дробь) 2 школа посад??ла 6,25 (дробь) 3 школа посадила неизвестно .1 школа посадила 100 деревьев
Ответ(ы):
Гость:
Надо 1005*2=40 - 1 школа потом 10025*6=24 - 2 школа 100-(40+24)=100-64=36
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