Можно ли заменить в физике U на I
Физика
Можно ли заменить в физике U на I
Ответ(ы):
Гость:
U- это напряжение , измеряется в Вольтах I- сила тока ,измеряется в Амперах Можно использовать закон Ома для участка I= U / R R- сопротивление участка в Омах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника равна 10 см, а ширина-а см. Запиши в виде выражения его периметр и полупериметр
Математика
В роще растут берёзы,сосны и дубы,всего 615 деревьев. Берёзы составляют 1/3 всех дере??ьев,а дубы- 1/5 всех деревьев. сколько всего сосен в этой роще?
Русский язык