Можно ли заменить в физике U на I

Физика
Можно ли заменить в физике U на I
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
U- это напряжение , измеряется в Вольтах I- сила тока ,измеряется в Амперах Можно использовать закон Ома для участка  I= U / R R- сопротивление участка в Омах
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