Помогите пожалуйста упр 292
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Помогите пожалуйста упр 292
Ответ(ы):
Гость:
Я поймал сеья на мысли, что мне не хотелось уходить. Здесь было столько людей, сколько я никогда раньше не видел. Он выглядел так, словно он профессионально занимался спортом. Аня нарисовала открытку, чтобы мама обрадовалась. Мы поступили в точности так, как этого требовали правила.
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