За 8 минут самолет ,двигаясь с одинаковой скоростью ,пролетел 96 км. Какое расстояние он пролетел за 40 минут, если его средняя скорость увеличилась на 2 км/мин

Математика
За 8 минут самолет ,двигаясь с одинаковой скоростью ,пролетел 96 км. Какое расстояние он пролетел за 40 минут, если его средняя скорость увеличилась на 2 км/мин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)96 : 8 = 12(км/мин) - средняя скорость самолёта 2) 12 + 2 = 14(км/мин) - увеличенная скорость самолёта 3) 14 * 40 = 560(км) Ответ: 560км пролетит самолёт с увеличенной скоростью.
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