За 8 минут самолет ,двигаясь с одинаковой скоростью ,пролетел 96 км. Какое расстояние он пролетел за 40 минут, если его средняя скорость увеличилась на 2 км/мин

Математика

За 8 минут самолет ,двигаясь с одинаковой скоростью ,пролетел 96 км. Какое расстояние он пролетел за 40 минут, если его средняя скорость увеличилась на 2 км/мин

Автор: Гость