Напишите мне доклад плиз о цветке монстера самое главное плиз!!!

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Монстера (Monstera) входит в семейство ароидных растений и включает в себя до 50 видов. Ареалом обитания считается Южная и Центральная Америка. Название свое Монстера получила из-за своих крупных размеров и страшноватого внешнего вида (чудовище – monstrum).Этот род – вечнозеленые растения (кустарники и лианы). Стебли толстые, лазящие. Часто имеют воздушные корни. Листья больших размеров на длинном черешке, на ощупь – кожистые, имеют отверстия и прорези разных размеров и формы; темно-зеленой окраски. Толстый, цилиндрической формы початок является соцветием. Цветки сверху обоеполые, а у основания – стерильные.Монстера – один из самых распространенных представителей флоры, выращиваемый в комнатных условиях. Причин тому много, одна из них – растение весьма неприхотливо и просто в уходе. Монстера ионизирует воздух в комнате, что не может не быть плюсом для содержания этого растения. Можешь ещё вот это рассказать:Цветение:В природе Монстера цветет каждый год, а в комнатных условиях – довольно редко. При достаточном питании через два года растение может выпустить большие соцветия с обоеполыми цветками, собранными в початок с чехлом кремового цвета. Когда плод созревает, чехол деревенеет и отваливается. Соплодия (в длину до 20 сантиметров) – фиолетового цвета и похожи на початки кукурузы. Образовываются прижатыми друг к другу сочными и мелкими плодами. Сладкие на вкус и имеют аромат смеси клубники и ананаса.Ядовитость:В соке Монстеры есть вещества, которые вызывают раздражение кожи и воспаление слизистой оболочки. Сок недозрелых плодов приводит к кровотечениям в желудке и кишечнике и воспалению слизистой оболочки ротовой полости.