Разберите по членам предложениям 4 предложения. 1)Сквозь иней на стеклах было вид??о, как горит крыша мастерской, как за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь 2)Мышонок,втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фы...

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Разберите по членам предложениям 4 предложения. 1)Сквозь иней на стеклах было вид??о, как горит крыша мастерской, как за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь 2)Мышонок,втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал,оглядывая красное её лицо. 3)нельзя было не послушать ее в этот час 4)Огонь быстро придавили к земле,залили,затоптали,полиция разогнала народ,и в кухню вошла бабушка.

Автор: Гость