Разберите по членам предложениям 4 предложения. 1)Сквозь иней на стеклах было вид??о, как горит крыша мастерской, как за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь 2)Мышонок,втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фы...
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Разберите по членам предложениям 4 предложения. 1)Сквозь иней на стеклах было вид??о, как горит крыша мастерской, как за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь 2)Мышонок,втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал,оглядывая красное её лицо. 3)нельзя было не послушать ее в этот час 4)Огонь быстро придавили к земле,залили,затоптали,полиция разогнала народ,и в кухню вошла бабушка.
Ответ(ы):
Гость:
1)Сквозь иней(дополнение) на стеклах(обстоятельство) было видно(сказуемое), как(союз) горит(сказуемое) крыша(подлежащее) мастерской(определение), как(союз) за(предлог,подчеркни как обстоятельство) открытой (определение) дверью(обстоятельство) её (определение) вихрится(сказуемое) кудрявый(определение) огонь(подлежащее) 2) Мышонок(подлежащее),втрое больший ее(причастный оборот) , покорно(обстоятельство) шел( сказуемое) за нею(дополнение) к воротам( обстоятельство) и(союз) фыркал( сказвемое) , оглядывая красное её лицо(деепричастный оборот, т.е. подчеркни как обстоятельство) 3) нельзя(обстоятельство наверно) было не послушать(сказуемое) её (дополнение) в( предлг, подчеркни как обстоятельство) этот( определение) час(обстоятельство) 3) огонь( дополнение) быстро ( обстоятельство) придавили (сказкемое) к земле( обстоятельство) , залили (сказуемое), затоптали( сказуемое), полиция ( подлежащее) разогнала(сказуемое) народ(дополнение), и(союз) в кухню( обстоятельство) вошла( сказуемое) бабушка ( подлежащее)
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