Найдите равные десятичные дроби и запишите равенство
Математика
Найдите равные десятичные дроби и запишите равенство
Ответ(ы):
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0,4=0,40=0,400 3,56=3,560 1.2=1,20
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