Найдите равные десятичные дроби и запишите равенство

Математика
Найдите равные десятичные дроби и запишите равенство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,4=0,40=0,400 3,56=3,560 1.2=1,20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Ичестве вещества оксида серы 4 содержится такое же число атомов серы, что и в fes2 ма??сой 24 г.
Ответить
Математика
Периметр четыреугольника равен 4 м. Одна его сторона равна 96см , другая на 18см боль??е первой, а третья сторонав 2 раза меньше второй.Найди четвё...
Ответить
География
Помогите пожалуйста сделать географию ! Запишите Названия географических обьект??в, обозначенных на карте цифрам.
Ответить
Математика
Задача12 Утром в отделе игрушек было 12 легковых машинок и 20 грузовых.За день было п??одано 8 легковых и 12 грузовых.Сколько легковых и сколько гр...
Ответить
Математика
Помогите!Значение дроби,сумма числителя и знаменателя которой равна 65,равно дроб?? 6/7.Найдите эту дробь.
Ответить