Задача12 Утром в отделе игрушек было 12 легковых машинок и 20 грузовых.За день было п??одано 8 легковых и 12 грузовых.Сколько легковых и сколько грузовых машинок осталось.

Математика

Задача12 Утром в отделе игрушек было 12 легковых машинок и 20 грузовых.За день было п??одано 8 легковых и 12 грузовых.Сколько легковых и сколько грузовых машинок осталось.

Автор: Гость