Задача12 Утром в отделе игрушек было 12 легковых машинок и 20 грузовых.За день было п??одано 8 легковых и 12 грузовых.Сколько легковых и сколько грузовых машинок осталось.
Математика
Задача12 Утром в отделе игрушек было 12 легковых машинок и 20 грузовых.За день было п??одано 8 легковых и 12 грузовых.Сколько легковых и сколько грузовых машинок осталось.
Ответ(ы):
Гость:
12 - 8= 4 легковых машины 20 - 12= 8 грузовых
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