Помогите пожалуйста сделать географию ! Запишите Названия географических обьект??в, обозначенных на карте цифрам.
География
Помогите пожалуйста сделать географию ! Запишите Названия географических обьект??в, обозначенных на карте цифрам.
Ответ(ы):
Гость:
1 - река Северная Двина 2 - р. Нева ( этот вариант наверное вернее,ну или г. Санкт-Петербург) 3 - река Печора 4 - Ладожское озеро 5 - Онежское озеро 6 - р.Кама 7 - скорее всего Рыбинское водохранилище 8 - Дон 9 - р. Волга Вроде так,надеюсь помогла.
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