Периметр четыреугольника равен 4 м. Одна его сторона равна 96см , другая на 18см боль??е первой, а третья сторонав 2 раза меньше второй.Найди четвёртую сторону четыреугольника
Математика
Периметр четыреугольника равен 4 м. Одна его сторона равна 96см , другая на 18см боль??е первой, а третья сторонав 2 раза меньше второй.Найди четвёртую сторону четыреугольника
Ответ(ы):
Гость:
4 м =400 см 1) 96+18=114(см) - 2 сторона 2)114:2=57(см) - 3 сторона 3)96+114+57=267(см) - сумма 3-х сторон 4) 400-267=133(см) - 4 сторона. Проверяем: 96+114+57+133=400 Ответ:133 см
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