Периметр четыреугольника равен 4 м. Одна его сторона равна 96см , другая на 18см боль??е первой, а третья сторонав 2 раза меньше второй.Найди четвёртую сторону четыреугольника

Математика

Периметр четыреугольника равен 4 м. Одна его сторона равна 96см , другая на 18см боль??е первой, а третья сторонав 2 раза меньше второй.Найди четвёртую сторону четыреугольника

Автор: Гость