Слитно или раздельно?обоснуйте свой ответ (Не) ясно;(на) лету.
Русский язык
Слитно или раздельно?обоснуйте свой ответ (Не) ясно;(на) лету.
Ответ(ы):
Гость:
Смотря какое предложение,допустим...Неясный свет.В данном предложении пишется слово" неясный" слитно,ибо можно заменить словом "тусклый". На лету поймать мяч.Тут раздельно,ввиду того,что нельзя заменить каким-нибудь словом. Как-то так ;)
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