Ордината точки, лежащей на единичной окружности, - это:...

Геометрия
Ордината точки, лежащей на единичной окружности, - это:...
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Ответ(ы):
Гость:
Синус угла, отсчитываемого от положительного направления оси абсцисс в направлении против часовой стрелки.
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