Формула роботы тока и мощность тока
Физика
Формула роботы тока и мощность тока
Ответ(ы):
Гость:
А=UIt=IIRt=(UUt)/R U=It I=U/R N(мощность)=A/t N=UI=... Как в первой строчке, но без t
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На этот слова предложения -под крышей.за дачей.камышем.перед встречей.тучей.с мячом.за рубежом.за врачом
Русский язык
Разберите по членам предложениям 4 предложения. 1)Сквозь иней на стеклах было вид??о, как горит крыша мастерской, как за открытой дверью ее вихри...
Русский язык