Формула роботы тока и мощность тока

Физика
Формула роботы тока и мощность тока
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А=UIt=IIRt=(UUt)/R U=It I=U/R N(мощность)=A/t N=UI=... Как в первой строчке, но без t
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