Участники лотереи получили билеты с номерами от 01 до 40 выигрышными оказались двузнвченые номера билетов имеющие в записи цифру 4 запиши номера всех выигрышных билетов

Математика
Участники лотереи получили билеты с номерами от 01 до 40 выигрышными оказались двузнвченые номера билетов имеющие в записи цифру 4 запиши номера всех выигрышных билетов
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Гость:
14, 24, 34, 40. по моему только эти
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