Участники лотереи получили билеты с номерами от 01 до 40 выигрышными оказались двузнвченые номера билетов имеющие в записи цифру 4 запиши номера всех выигрышных билетов

Математика

Участники лотереи получили билеты с номерами от 01 до 40 выигрышными оказались двузнвченые номера билетов имеющие в записи цифру 4 запиши номера всех выигрышных билетов

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