Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раза но он ошибся и увеличили его на 17 опре??елити разнису между требуемым и полученым числом

Математика

Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раза но он ошибся и увеличили его на 17 опре??елити разнису между требуемым и полученым числом

Автор: Гость