Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раза но он ошибся и увеличили его на 17 опре??елити разнису между требуемым и полученым числом

Математика
Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раза но он ошибся и увеличили его на 17 опре??елити разнису между требуемым и полученым числом
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
257*17-(257+17)=4369-274=4095 
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