Спиши и проверьте. и напишите проверочный слова Д-чувство,здравствуй Л-солнце ??-грустный,лестница,свистнул,известный,прелестный,счастливый,окрестный,местность,честный,радостный,устный,яростный,вестник,пастбище,буревестник.

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Спиши и проверьте. и напишите проверочный слова Д-чувство,здравствуй Л-солнце ??-грустный,лестница,свистнул,известный,прелестный,счастливый,окрестный,местность,честный,радостный,устный,яростный,вестник,пастбище,буревестник.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувство (словарное),здравие, солнце словарное, грустить, лестница словарное, свистеть, весть, прелесть, счастье, крест, места, честь, радость, уста, ярость, весть, пастбище словарное, весть
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