Ученикам 8 класса ВОПРОС Капитанская дочка А.С.Пушкин В чём причины падения Белогорской крепости?

Литература
Ученикам 8 класса ВОПРОС Капитанская дочка А.С.Пушкин В чём причины падения Белогорской крепости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В том что там были одни калеки. Так говориться в тексте. Они не могли сражаться и отстоять эту крепость
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