Ученики пятого «Б» поспорили о цвете платья на фотографии. Половина класса посчитала, что оно чёрно-синее, а половина была совершенно уверена, что бело-золотое. После уроков ученики взглянули на фотографию ещё раз, и некоторые ...

Математика

Ученики пятого «Б» поспорили о цвете платья на фотографии. Половина класса посчитала, что оно чёрно-синее, а половина была совершенно уверена, что бело-золотое. После уроков ученики взглянули на фотографию ещё раз, и некоторые из них поменяли мнение: 6 человек заявили, что платье всё-таки бело-золотое, а двое стали считать, что оно чёрно-синее. При этом сторонников бело-золотого варианта оказалось в два раза больше, чем сторонников чёрно-синего. Сколько человек учится в пятом «Б»?

Автор: Гость