Ученики пятого «Б» поспорили о цвете платья на фотографии. Половина класса посчитала, что оно чёрно-синее, а половина была совершенно уверена, что бело-золотое. После уроков ученики взглянули на фотографию ещё раз, и некоторые ...
Математика
Ученики пятого «Б» поспорили о цвете платья на фотографии. Половина класса посчитала, что оно чёрно-синее, а половина была совершенно уверена, что бело-золотое. После уроков ученики взглянули на фотографию ещё раз, и некоторые из них поменяли мнение: 6 человек заявили, что платье всё-таки бело-золотое, а двое стали считать, что оно чёрно-синее. При этом сторонников бело-золотого варианта оказалось в два раза больше, чем сторонников чёрно-синего. Сколько человек учится в пятом «Б»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть y - половина класса. Пусть х - стало сторонников чёрно-синего платья, тогда бело-зелёного - 2х. Решим систему: y+6-2=2x y-6+2=x y-2x=4 y-x=4 -y+2x=-4 y-x=4 x=8 y=x+4=8+4=12
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