Ученики посадили x саженцев вишни и 20 саженцев смородины. если количество саженце?? вишни уменьшить в 3 раза, то количество саженцев вишни и смородины станет поровну. сколько саженцев вишни посадили ученики?

Математика

Ученики посадили x саженцев вишни и 20 саженцев смородины. если количество саженце?? вишни уменьшить в 3 раза, то количество саженцев вишни и смородины станет поровну. сколько саженцев вишни посадили ученики?

Автор: Гость