Ученики посадили x саженцев вишни и 20 саженцев смородины. если количество саженце?? вишни уменьшить в 3 раза, то количество саженцев вишни и смородины станет поровну. сколько саженцев вишни посадили ученики?

Математика
Ученики посадили x саженцев вишни и 20 саженцев смородины. если количество саженце?? вишни уменьшить в 3 раза, то количество саженцев вишни и смородины станет поровну. сколько саженцев вишни посадили ученики?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:3=20 Х=20×3 Х=60 60:3=20 Ответ: 60 саженцев вишни посадили ученики
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