Основы государственной конституции основа россии
Обществознание
Основы государственной конституции основа россии
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Гость:
Свобода слова Россия является федерацией Форма правления смешанная республика человек и его права и свобода обязательны высшая юридическая сила это конституция рф
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