Помогите очень надо составте уравнения реакций по схеме, составте электронный ба??анс овр ионные уравнения реакциях обмена Ca -gt; cao-gt; cacl2-gt;ca(oh)-gt;caco3

Химия

Помогите очень надо составте уравнения реакций по схеме, составте электронный ба??анс овр ионные уравнения реакциях обмена Ca -gt; cao-gt; cacl2-gt;ca(oh)-gt;caco3

Автор: Гость