Помогите очень надо составте уравнения реакций по схеме, составте электронный ба??анс овр ионные уравнения реакциях обмена Ca -gt; cao-gt; cacl2-gt;ca(oh)-gt;caco3
Химия
Помогите очень надо составте уравнения реакций по схеме, составте электронный ба??анс овр ионные уравнения реакциях обмена Ca -gt; cao-gt; cacl2-gt;ca(oh)-gt;caco3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2Ca+O₂=2CaO 2)CaO+2HCl=CaCl₂+H₂O 3)CaCl₂+2NaOH=Ca(OH)₂+2NaCl 4)Ca(OH)₂+H₂CO₃=CaCO₃↓+2H₂O
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