Напишите пожалуйста! Значение объединения Германии (все понятия и деятели этого периода) Буду очень благодарен вам
История
Напишите пожалуйста! Значение объединения Германии (все понятия и деятели этого периода) Буду очень благодарен вам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оссоединение в 19-м веке при Бисмарке - привело к такому усилению страны, что стали возможны две мировые войны, развязанные Германией. Воссоединение в 20-м веке - временное ослабление экономики из-за отсталой экономики ГДР, медленное подтягивание уровня восточной части страны к уровню западной. Рост националистических настроений
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