Ударение и безударение поставьте: Цвела,широкие,свистеть,снега,стекло,пятно,держ??ть,беда,бинты,бревно,блины,звезда,весы,ведро,внизу
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Ударение и безударение поставьте: Цвела,широкие,свистеть,снега,стекло,пятно,держ??ть,беда,бинты,бревно,блины,звезда,весы,ведро,внизу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦвелА,ширОкие,свистЕть,снегА,стеклО,пятнО,держАть,бедА,бинтЫ,бревнО,блинЫ,звездА,весЫ,ведрО,внизУ
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