Упражнение 172 плиз))))))))

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Упражнение 172 плиз))))))))
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Областной центр Интересная передача Устный рассказ Теннисный корт Крутая черепаха Постный день Больное сердце Яркое солнце Семейный праздник Большая опасность Колхозное пастбище Знакомая местность Участвовать в соревнованиях Гигантская лестница Счастливое будущее
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